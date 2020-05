Altman: todos os países do mundo deveriam fechar suas fronteiras com o Brasil

O jornalista Breno Altman avalia que os EUA “acertam” ao fechar as fronteiras com países que possuem grandes focos de coronavírus e que, por conta do desastre de Bolsonaro no combate ao vírus, “todos os países do mundo deveriam fechar suas fronteiras com o Brasil” edit

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247 nesta segunda-feira (25), avalia que o governo dos EUA “acerta” ao fechar as fronteiras com países que possuem grandes focos de coronavírus e que, por conta do desastre de Bolsonaro no combate ao vírus, “todos os países do mundo deveriam fechar suas fronteiras com o Brasil”.

“O Brasil deixou de ser um importador de Covid-19 e virou um exportador do vírus. Como o governo deixou o Brasil chegar nesta situação? Bolsonaro possui uma responsabilidade política e criminal”, acrescenta o jornalista.

Ao analisar o vídeo que veio a público nesta sexta-feira (22), da reunião ministerial do último dia 22 de abril, ele considera que o principal crime exposto é a negligência do governo no combate à pandemia. “A reunião não discutiu nada de relevante, este é o principal crime, não organizam um enfrentamento o vírus”.

