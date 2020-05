Óbitos e infecções por coronavírus atinge seu pico nesta semana, segundo especialistas

247 - O pico de mortes por coronavírus no Brasil deve acontecer nesta semana, segundo coluna de Lauro Jardim no jornal o Globo, que ouviu opiniões da “cúpula” de saúde dos maiores estados e por redes de hospitais privados.

Para eles, nesta semana devem ocorrer cerca de 5,5 mil óbitos - quatro vezes mais de do que se projeta para o final de junho - e devem se confirmar cerca de novos 80 mil casos de Covid-19.

As estimativas também apontam que o número de mortos no país deve chegar a 39 mil em 28 de junho. A média, em um mês (até o final do mês que vem), é de 21 mil novos casos por semana.

