Blinken liga para chanceler de Bolsonaro e cobra posição do Brasil contra a Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - Os Estados Unidos cobraram do Brasil um posicionamento contra a Rússia em relação à questão ucraniana. Em telefonema entre o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, nesta segunda-feira (10), o primeiro disse ser necessário uma resposta "forte e unida" contra uma suposta ofensiva de Moscou.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, a crise no leste europeu foi uma das prioridades discutidas durante a conversa entre EUA e Brasil.

EUA e Rússia negociam em Genebra nesta semana para tentar acalmar as tensões. No primeiro dia de conversas, não houve avanços.

PUBLICIDADE

A Rússia reiterou suas exigências de segurança, que envolvem o não-avanço da Otan para a Ucrânia. Os EUA ameaçaram com novas sanções caso as cerca de 100 mil tropas não sejam retiradas da fronteira entre os países.

O comunicado afirma ainda que a diplomacia americana pretende trabalhar com o Brasil em questões regionais, como a situação do Haiti. (Com informações da Veja).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE