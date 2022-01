Rússia diz que não irá recuar de exigências de segurança. EUA ameaçam com sanções

No primeiro dia de negociações em Genebra sobre a questão ucraniana, os dois países não concederam edit

Apoie o 247

ICL

247 - No primeiro dia de negociações em Genebra, os Estados Unidos cobraram da Rússia a retirada dos cerca de 100 mil soldados que foram movidos para a região da fronteira com a Ucrânia. Caso contrário, sanções financeiras, comerciais e militares poderão ser impostas. As discussões continuarão ao longo da semana.

"Ou essas tropas retornam para a caserna ou os russos precisam explicar que exercícios são esses", cobrou a negociadora americana, Wendy Sherman. "Os custos serão enormes para a Rússia, que precisa tomar uma decisão", completou, ameaçando com as sanções.

Sherman manteve a postura de confrontamento aos interesses de segurança russos. "Não vamos permitir que ninguém feche a política de 'portas abertas' da Otan, que sempre foi central para a aliança", disse ela a repórteres. "Não vamos abandonar a cooperação bilateral com estados soberanos que queiram trabalhar com os EUA. E não vamos tomar decisões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, sobre a Europa sem a Europa, ou sobre a Otan sem a Otan".

PUBLICIDADE

O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei A. Ryabkov, disse a repórteres que "não há razão para temer um cenário escalatório". Contudo, ele afirmou que os americanos "subestimam a gravidade da situação" e que a Rússia não irá recuar de suas exigências.

“Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca se torne membro da Otan”, disse Ryabkov.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE