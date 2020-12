Bolsonaro muda de tom e diz que Mercosul é ‘um aliado’ do Brasil

247 - Na mais recente reunião da cúpula semestral do Mercosul, Jair Bolsonaro mudou o tom de seu tradicional discurso sobre o bloco. Em diversas ocasiões, o presidente demonizou outros membros, como Venezuela, Bolívia e Argentina, mas desta vez o foi conciliatório, enfatizando o alinhamento e registrando apenas preocupações pontuais.

Ao lado dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Paulo Guedes (Economia), Bolsonaro disse que é necessário “deixar de lado as discordâncias” e que considera o Mercosul “um aliado na promoção da agenda de reformas estruturais que estamos promovendo no Brasil”, em referência às políticas de liberalização econômica sendo implementadas.

O presidente ainda acrescentou que vê o bloco como uma peça importante no combate à pandemia, já que ele facilita a importação de insumos médicos e redirecionou recursos do Fundo de Convergência Estrutural (Focem) para pautas sanitárias.

Apenas preocupações pontuais foram mencionadas na reunião. Uma queixa foi à Argentina, que vem atrasando licenças de importação, prejudicando produtores brasileiros principalmente do ramo de calçados.

No entanto, Bolsonaro se mostrou cordial com o presidente argentino, Alberto Fernández, que assume a presidência rotativa do bloco: “Faço votos de êxito ao presidente Alberto Fernández [na condução do Mercosul]. Contem com a nossa disposição para manter o alto nível de diálogo regional”, afirmou.

