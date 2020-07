Em reunião do Mercosul, Bolsonaro fala em desfazer "opiniões distorcidas sobre o Brasil”

"Nosso governo dará prosseguimento a diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomada em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas”, disse Jair Bolsonaro durante reunião da Cúpula do Mercosul edit

247 - Jair Bolsonaro usou seu discurso realizado durante reunião da Cúpula do Mercosul, realizada por videoconferência nesta quinta-feira (2), para defender as negociações do bloco comercial com a União Europeia e para afirmar que quer "desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil”. Declaração de Bolsonaro vem na esteira das críticas de países da Europa, como a França, e de grupos econômicos em torno do aumento do desmatamento na Amazônia.

“Nosso governo dará prosseguimento a diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomada em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas”, disse Bolsonaro.

“Apelo a todos os presidentes que instruam seus negociadores a fecharem os textos. Atuemos com o firme propósito de deixá-los prontos para assinatura neste semestre”, disse Bolsonaro sobre o acordo comercial EU-Mercosul.

