Queimadas na Amazônia em junho atingem maior número em 13 anos

O número de queimadas na Amazônia cresceu 19,6% em junho de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado

247 - O número de queimadas na Amazônia cresceu 19,6% em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado, e atingiu o maior valor para o mês desde 2007. A informação é do portal Época.

Os dados são do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e apontam 2.248 incêndios no bioma ao longo de junho passado, contra 1.880 do mesmo mês em 2019. Já em 2007 foram 3.519 focos ativos no período.

O Inpe diz que a média histórica para junho é de 2.724 queimadas na Amazônia, mas esse índice não passava de 2 mil desde 2007.

