Contra os ataques de Bolsonaro, embaixada britânica diz confiar no processo eleitoral brasileiro e que urnas são seguras

247 - A embaixada britânica no Brasil divulgou uma nota contra os ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. "Em eleições passadas, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguras e passaram a ser reconhecidas internacionalmente por sua celeridade e eficiência", diz um trecho da nota divulgada nesta quinta-feira (21), três dias após Bolsonaro se reunir com embaixadores estrangeiros para levantar suspeitas, sem provas, sobre a integridade das eleições.

No texto, segundo o G1, a embaixada também reafirma ter "confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas".

Na terça-feira (19), a embaixada dos Estados Unidos também divulgou uma nota contra os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas.

