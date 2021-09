Durante encontro, Boris Johnson sugere que Bolsonaro tome vacina contra Covid

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Durante um encontro em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20), onde será realizada na terça-feira (21) a 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversaram sobre a Covid-19.

O chefe do Reino Unido contou a Bolsonaro que foi vacinado duas vezes com o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. "Ótima vacina", disse Johnson, em um verdadeiro lobby em favor do imunizante britânico. "Tomem a vacina da AstraZeneca".

Bolsonaro, por sua vez, disse que "ainda não" foi vacinado.

PUBLICIDADE

Na véspera dos discursos na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro se encontra com Boris Johnson e diz que ainda não se vacinou.



📷 via Reuters



➡ Acompanhe as atualizações sobre a assembleia na #GloboNews e nos #CanaisGlobo: https://t.co/bFwcwLHmLH pic.twitter.com/HoNxVuAhpn — GloboNews (@GloboNews) September 20, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE