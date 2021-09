Em Nova York, Bolsonaro se reúne com Boris Johnson

Os assuntos tratados entre Bolsonaro e o primeiro-ministro do Reino Unido não foram divulgados edit

247 - Jair Bolsonaro se encontrou na manhã desta segunda-feira (20) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em Nova York, nos Estados Unidos, onde ocorrerá nesta terça-feira (21) a 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os assuntos tratados na reunião não foram divulgados. De acordo com o Estado de S. Paulo, o ministro da Secretaria-geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, teria instruído ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pressionar Johnson pela liberação da entrada de brasileiros no país. O Brasil está na lista vermelha do Reino Unido, onde os brasileiros, mesmo vacinados, precisam fazer quarentena de 10 dias quando chegam ao local.

Em fotos publicadas pelo Palácio do Planalto, os dois chefes de Estado aparecem sem máscara para proteção contra Covid-19. Bolsonaro ainda não se vacinou contra a doença.

Por não estar imunizado, Bolsonaro tem marcado um vexame em Nova York, sendo obrigado a se alimentar na rua por não poder entrar em restaurantes.

