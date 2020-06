EUA: policial que matou Floyd é transferido para presídio de segurança máxima

O policial trumpista Derek Chauvin, que matou George Floyd, foi transferido para prisão de segurança máxima, em Oak Park Heights (Minnesota), à pedido do xerife do condado de Hennepin edit

247 - O policial trumpista Derek Chauvin, que matou George Floyd, ajoelhando-se em seu pescoço durante mais de 7 minutos, foi transferido para prisão de segurança máxima, em Oak Park Heights (Minnesota). Foi o xerife do condado de Hennepin que pediu a transferência do policial, segundo o comissário do Departamento de Correções, Paul Schnell.

Chauvin foi preso na sexta-feira, 29, em Minneapolis. Dos quatro policiais que participaram da operação que matou Floyd, ele foi o único que teve voz de prisão, mas é acusado por homicídio culposo - quando não se tem a intenção de matar.

Ele foi alvo, durante sua carreira de 19 anos, de cerca de 20 queixas formais e duas cartas de reprimenda, por violência policial e abuso de autoridade. A maioria foi arquivada, segundo a Associated Press.

O assassinato de Floyd levou a uma revolta nos Estados Unidos, que dura já sete dias.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.