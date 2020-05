Quem é o policial que torturou e matou George Floyd em Minneapolis

Derek Chauvin já acumulava 17 denúncias na corporação antes do assassinato do homem negro, mas foi punido em apenas uma delas edit

Revista Fórum - O policial responsável por torturar e matar por asfixia George Floyd, de 46 anos, em Minneapolis, nos Estados Unidos, já acumulava uma série de denúncias dentro da corporação. Derek Chauvin, no entanto, só foi punido em uma dessas reclamações.

A única queixa que gerou punição resultou em apenas duas cartas de repreensão. Os registros, no entanto, não abordam detalhes sobre o conteúdo das denúncias.

Contudo, de acordo com reportagem da Associated Press, Chauvin esteve envolvido em três tiroteios durante seus 19 anos de carreira. Em 2006, por exemplo, o policial estava no grupo de seis policiais que abriu fogo contra um homem de ascendência indígena durante uma perseguição.

