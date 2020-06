Sexto dia de protestos nos EUA: como o assassinato de George Floyd abalou todo o país

247 - Enquanto os destroços da agitação do dia anterior ainda estavam sendo limpos, com alguns atos isolados de violência durante protestos pacíficos em grande parte provocados pelo assassinatos de um afro-americano pela polícia, o país foi envolvido novamente por uma série de atos de protestos.

De Boston a São Francisco, indignados com a morte do afro-americano George Floyd na segunda-feira passada, por um agente policial branco, o povo foi às ruas novamente neste domingo.

Algumas cidades bloquearam as ruas e impuseram toque de recolher após dias de turbulência. Os protestos se espalharam rapidamente pelo país, ocorrendo em dezenas de cidades. A polícia e os manifestantes pacíficos pediram o fim da violência, garantindo que ela apenas prejudica a causa e dificulta as demandas por justiça e reforma.

A escala dos protestos, em todos os lados do país, rivaliza com as manifestações históricas que ocorreram nos tempos da luta pelos direitos civis e da Guerra do Vietnã.

Cerca de 5.000 soldados da Guarda Nacional foram implantados em 15 estados e na capital, e pelo menos 40 cidades, além de Washington DC, impuseram toque de recolher em resposta a surtos de violência, enquanto no Arizona, Texas e Virgínia foi decretado o estado de emergência para autorizar uma resposta mais eficaz e poderosa.

Para entender melhor a escala dos protestos, abaixo está a lista de estados em que o toque de recolher está em vigor:

Arizona (toque de recolher em todo o território decretado por uma semana)

Califórnia (Condado de Los Angeles, São Francisco, Beverly Hills, Santa Mônica, Hollywood ocidental, São José)

Colorado (Denver)

D.C.

Flórida (Miami, Condado de Orange, Jacksonville, Orlando)

Geórgia (Atlanta)

Illinois (Chicago)

Indiana (Indianápolis)

Kentucky (Louisville)

Michigan (Detroit)

Minnesota (Minneapolis, São Paulo)

Missouri (Kansas City)

Nova Jersey (Atlantic City)

Nova Iorque (Rochester)

Ohio (Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo)

Oregon (Portland, Eugene)

Pensilvânia (Filadélfia, Pittsburgh)

Carolina do Sul (Charleston, Columbia, Myrtle Beach)

Tennessee (Nashville)

Texas (Dallas, San Antonio)

Utah (Salt Lake City)

Virginia (Richmond)

Washington (Seattle)

Wisconsin (Milwaukee, Madison)

Em Minneápolis, a polícia local, estadual e a Guarda Nacional foram às ruas logo após o toque de recolher entrar em vigor às 20h de sábado (horário local) para dispersar a multidão. O envio da força ocorreu após três dias em que a polícia evitou, em grande parte, confrontos com manifestantes e depois que o estado ordenou o envio de mais de 4.000 integrantes da Guarda Nacional à cidade. As autoridades informaram que o número aumentaria para quase 11.000.

O presidente Donald Trump pareceu aplaudir as táticas mais rigorosas, elogiando o destacamento da Guarda Nacional em Minneápolis, observando que a polícia da cidade de Nova York "deveria ter permissão para fazer seu trabalho".

A indignação contra o racismo que levou à revolta popular é fruto das ações violentas da polícia contra os negros.

Três meses antes da morte de Floyd, Ahmaud Arbery foi morto a tiros enquanto corria por um bairro da Geórgia. Um pai e seu filho, ambos brancos, são acusados ​​nesse caso.

Um mês antes do assassinato de Arbery, a polícia antidrogas de Louisville, Kentucky, matou a funcionária do EMS Breonna Taylor oito vezes na porta de sua casa. Nenhuma droga foi encontrada em sua residência.

Informações de Russia Today

