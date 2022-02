França anuncia que enviará mais equipamentos militares à Ucrânia e congelará ativos financeiros russos

As autoridades francesas, porém, continuaram sem dar detalhes sobre o material militar que enviará para a Ucrânia edit

Deutsche Welle - A França anunciou neste sábado que enviará à Ucrânia equipamentos de defesa e combustível e tomará medidas para congelar os ativos financeiros de personalidades russas no país, além de lutar contra a propaganda russa.

Um Conselho de Segurança e Defesa Nacional, liderado pelo presidente Emmanuel Macron, decidiu fortalecer as sanções econômicas contra a Rússia em coordenação com aliados europeus e os Estados Unidos, anunciou o Palácio do Eliseu.

As autoridades francesas, porém, continuaram sem dar detalhes sobre o material militar que enviará para a Ucrânia, embora antes da reunião uma fonte do Eliseu tenha salientado que se trata de equipamento "de defesa", citando os mísseis antitanque como um exemplo.

A comunicação do Eliseu também não especificou se o fortalecimento das sanções econômicas contra a Rússia implica em qualquer decisão de excluir o país do sistema internacional de dados bancários Swift.

