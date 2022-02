Governo russo exige confinamento de Bolsonaro até encontro com Putin; Itamaraty tenta reverter

O Kremlin ainda exige que Bolsonaro se reúna com Putin sozinho, somente com a presença de um intérprete. Itamaraty teme que Bolsonaro cometa gafes e deslizes edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na manhã desta terça-feira (15) na Rússia, onde se encontrará com o presidente do país, Vladimir Putin. A reunião ocorre na quarta-feira (16). Até lá, o brasileiro está com a agenda vazia.

O Kremlin tem rígidas regras sanitárias e exige que Bolsonaro permaneça confinado em seu hotel, em Moscou, até o encontro com Putin, informa Jamil Chade, do UOL. O brasileiro precisou fazer um teste de Covid-19 no avião e mais um será realizado em solo.

O Itamaraty trabalha para reverter a exigência de quarentena. Ainda não se sabe, porém, se o protocolo será afrouxado ou não.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Costumeiramente, Bolsonaro utiliza suas viagens internacionais para passear pelas cidades que visita e produzir materiais para autopromoção.

Outro fato que causa incômodo no Itamaraty são as regras impostas pelo governo russo para a hora do encontro com Putin. Bolsonaro terá de comparecer sozinho, somente com a presença de um intérprete. Nem mesmo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, poderá entrar. O temor é de que, sem ajuda, Bolsonaro possa cometer gafes e deslizes e fechar acordos que poderiam colocar o Brasil em situações difíceis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE