Bolsonaro desembarca na Rússia para encontro com Putin

247 - Jair Bolsonaro (PL) desembarcou ainda na manhã desta terça-feira (15) na Rússia, onde se encontrará com o presidente do país, Vladimir Putin. O brasileiro chega em território russo em meio a tensões do país com a Ucrânia, que conta com o apoio da Otan, liderada pelos Estados Unidos.

A viagem, no entanto, nada tem a ver com o conflito. Bolsonaro vai conversar com Putin sobre comércio, importação de fertilizantes e segurança digital. O encontro deve ocorrer na quarta-feira (16).

À Bela Megale, do jornal O Globo, o ex-ministro e embaixador Celso Amorim afirmou que, diante das críticas, a decisão do governo brasileiro de manter a viagem, mesmo com a existência de uma tensão local, foi acertada.

Cancelar a agenda, de acordo com Amorim, “seria um sinal de submissão a uma agenda de Washington que não tem cabimento”. "É a viagem certa, no momento certo, com a pessoa errada, mas é a pessoa que tem né?”, disse o ex-ministro, em crítica a Bolsonaro.

O presidente @jairbolsonaro desembarcou há pouco no aeroporto de Moscou.



Na quarta-feira (16) Bolsonaro se encontrará com o chefe de estado russo, Vladimir Putin.

