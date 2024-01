Iêmen lança barragem de mísseis após ataque dos EUA e Reino Unido

País reagiu com mísseis terra-terra aos ataques ocidentais desta quinta-feira, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio; entenda edit

247 - Após ataques dos EUA e Reino Unido, que geraram uma série de explosões em diversas cidades do Iêmen, as forças armadas do país reagiram lançando uma significativa quantidade de mísseis terra-terra, conforme informado por meios de comunicação israelenses e divulgado pelo canal de televisão Al Mayadeen.

"De acordo com meios sírios, trata-se de uma contraofensiva das Forças Armadas do Iêmen, controladas pelo movimento rebelde Ansar Allah, conhecido como Houthis, que começaram a reagir de forma enérgica com ataques a navios de guerra britânicos e americanos no Mar Vermelho", diz a agência de notícias RT.

Segundo a emissora Al Arabiya, as forças dos EUA e do Reino Unido realizaram um ataque aéreo nos arredores do Porto de Hudaydah, atingindo também posições dos Houthis a leste da cidade de Al Hudaydah, nesta quinta-feira (11). Esta ação militar contra as posições do movimento rebelde Houthis, no território iemenita, é parte de uma estratégia conjunta internacional denominada 'Operação Guardião da Prosperidade', lançada pelos Estados Unidos em dezembro passado. Participam dessa operação, além dos EUA e do Reino Unido, países como Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Seicheles e Espanha.

O movimento rebelde Houthi, que há muito tempo enfrenta conflitos na região, prometeu em novembro do ano passado impedir a passagem, tanto no Mar Vermelho quanto no Mar Arábico, de navios relacionados a empresas israelenses ou com destino a Israel. Essa declaração gerou tensões, culminando nos ataques registrados pelo Comando Central dos EUA, que relatou que os Houthis atacaram navios comerciais no Mar Vermelho 27 vezes desde 19 de novembro.

O lançamento da barragem de mísseis pelos militares iemenitas evidencia a escalada das hostilidades na região, aumentando as preocupações quanto à estabilidade no Golfo de Aden e no Mar Vermelho.

