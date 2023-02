Lula vai a Washington com o objetivo de reatar laços com a Casa Branca

Apoie o 247

Por Pedro Paiva, correspondente do Brasil 247 em Washington - O presidente Lula (PT) desembarca nesta quinta-feira (9) em Washington, nos Estados Unidos, com o objetivo de tirar a relação diplomática entre os dois países do banho maria. Mais que uma reunião com o foco em assinar acordos e fazer declarações conjuntas, o encontro com o presidente americano deve servir para reatar laços, abrir debates e construir uma agenda de reuniões bilaterais entre membros de ambos os governos em assuntos estratégicos.

A comitiva brasileira vai ficar na Blair House, uma casa em frente à Casa Branca que é usada, por vezes, para hospedar líderes internacionais em visita ao país. Com 16 quartos e estrutura de embaixada, a casa servirá de base para as outras agendas de Lula em Washington.

>>> Antes de embarcar para os EUA, Lula fala em "construir parceria" e "debater ações pela paz e contra as fake news"

Às 10h30 da manhã da sexta-feira (10), o presidente brasileiro se reunirá com Bernie Sanders, senador e líder progressista. Às 11h15, receberá congressistas democratas. A lista dos presentes ainda não está pública, mas acredita-se que nomes como Alexandria Ocasio-Cortez e Joaquin Castro estejam entre os participantes. Por fim, às 12h, Lula receberá líderes sindicais da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, com quem tem relação de longa data.

Na Casa Branca, que fica a uma distância de menos de 100 metros da Blair House, Lula e Janja serão recebidos por Joe e Jill Biden a partir das 15h30. Com a presença da imprensa, Biden cumprimentará Lula no Salão Oval, onde os dois também fazem uma reunião fechada com a presença de Mauro Vieira, Ministro das Relações Internacionais do Brasil, Anthony Blinken, Secretário de Estado americano, Celso Amorim e sua contraparte americana. Em um segundo momento, os demais ministros brasileiros presentes e suas contrapartes americanas se juntarão para um encontro ampliado. Durante esse período, Janja estará em reunião com a primeira dama Jill Biden. Todo o encontro durará 1 hora.

Dentre as pautas que serão debatidas, destacam-se a questão da democracia, dos direitos humanos, meio ambiente, comércio e imigração. Lula deve apresentar seu ponto de vista sobre a criação de um órgão internacional de regulação das redes sociais com o objetivo de conter a disseminação do discurso de ódio e das fake news, assim como um espaço de fiscalização para o cumprimento de acordos internacionais sobre o clima. No tema meio ambiente, é possível que Biden dê alguma sinalização sobre apoio financeiro ao Brasil e aos países da região amazônica para o apoio à proteção da floresta. Até agora não está prevista nenhum tipo de declaração conjunta entre os presidentes ou coletiva com a presença de ambos os líderes.

Ao final do encontro, na Blair House, acontecerá uma coletiva de imprensa com a comitiva brasileira. Segundo a assessoria de Lula, a presença do presidente ainda não está garantida. O Brasil 247 e a TV 247 fará a cobertura completa do encontro diretamente de Washington.

