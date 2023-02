Antes de embarcar para os EUA, Lula fala em "construir parceria" e "debater ações pela paz e contra as fake news"

Apoie o 247

247 - Antes de embarcar para os Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente do país, Joe Biden, o presidente Lula (PT) afirmou pelo Twitter que pretende discutir parcerias entre Brasil e os EUA e estratégias conjuntas de combate às fake news.

"Hoje embarco aos EUA, onde me reunirei com o presidente Biden na Casa Branca. Queremos construir relações de parceria e crescimento entre nossos países, pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news", escreveu Lula.

O presidente brasileiro embarca às 10h na Base Aérea de Brasília. A chegada está prevista para 18h10 (horário de Brasília). Ele retorna ao Brasil no sábado (11).

Lula também se reunirá com o senador estadunidense Bernie Sanders e outros políticos do Partido Democrata, além de sindicalistas.

Acompanharão o presidente os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), o Assessor Especial Celso Amorim, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Marcio Elias Rosa, e o senador Jaques Wagner.

