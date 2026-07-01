Mercado de criptomoedas rendeu US$ 1,2 bilhão a Trump em 2025

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu cerca de US$ 1,2 bilhão com negócios ligados a criptomoedas no ano passado, segundo formulário federal de divulgação financeira divulgado na terça-feira (30). As informações são da Associated Press, publicadas pela PBS NewsHour, com base em relatório entregue ao Escritório de Ética Governamental dos EUA.

O documento de 927 páginas mostra que empresas cripto associadas a Trump se tornaram uma das principais fontes de receita de seu império empresarial desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025. Segundo a AP, os ganhos ocorreram em meio à valorização inicial dos produtos digitais lançados com a marca do presidente, embora muitos investidores tenham enfrentado perdas após a queda dos ativos.

A maior parte da receita veio de duas frentes. A World Liberty Financial, negócio de criptoativos ligado à família Trump, gerou mais de US$ 500 milhões com a venda de produtos digitais, incluindo os chamados “tokens de governança”. Outra empresa, a CIC Digital LLC, arrecadou mais de US$ 600 milhões com moedas digitais do tipo “meme coin” estampadas com a imagem do presidente.

Esses ativos, no entanto, perderam valor após as vendas. A moeda meme ligada a Trump chegou a superar US$ 74 nos dias posteriores ao lançamento, em janeiro de 2025, mas passou a ser negociada a US$ 1,68. Já os tokens da World Liberty perderam cerca de 80% desde o início de sua negociação, em setembro.

O crescimento das receitas com criptoativos ocorreu paralelamente a uma mudança regulatória promovida pelo governo Trump. Depois de assumir o cargo, o presidente reverteu a postura mais dura adotada pelo governo Joe Biden em relação ao setor e passou a apoiar medidas favoráveis à indústria de criptomoedas.

A divulgação financeira também aponta ganhos com produtos licenciados sob a marca Trump. A venda de relógios, por exemplo, rendeu US$ 4,7 milhões. O presidente também obteve receitas com bíblias, tênis e outros itens comerciais, em uma estratégia incomum para ocupantes da Presidência dos Estados Unidos.

O relatório não detalha lucros, apenas receitas. Por isso, não é possível determinar quanto Trump efetivamente reteve após custos, impostos e divisões societárias. Ainda assim, os números ajudam a dimensionar o peso crescente dos negócios cripto em seu patrimônio. A revista Forbes estima que a fortuna do presidente tenha chegado a US$ 6 bilhões, ante US$ 2,3 bilhões em 2024.

Os negócios imobiliários, base histórica da marca Trump, também tiveram expansão. O documento registra receitas de US$ 10,4 milhões com uma propriedade nos Emirados Árabes Unidos, US$ 9 milhões com um empreendimento na Arábia Saudita e US$ 5 milhões em projetos na Romênia e no Catar.

Nos Estados Unidos, Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida, gerou US$ 77 milhões no ano passado, alta de 50% em relação ao período anterior. O crescimento ocorreu em meio à presença de chefes de Estado, empresários e aliados políticos no local durante o novo mandato presidencial.

A expansão internacional dos negócios reacendeu questionamentos sobre potenciais conflitos de interesse. Alguns países onde a Trump Organization tem projetos também mantinham negociações com Washington sobre tarifas, cooperação militar e acesso a tecnologia norte-americana. A empresa afirma que seus acordos no exterior foram firmados com companhias privadas, não com governos.

A Casa Branca sustenta que Trump colocou seus negócios em um trust administrado por seus filhos e que o presidente atua apenas no interesse público. A estrutura, porém, é diferente dos mecanismos adotados por presidentes recentes, que recorreram a instrumentos mais rígidos de separação patrimonial para reduzir riscos de conflito de interesse.

O caso de um resort no Vietnã também aparece no relatório. Segundo a divulgação financeira, Trump recebeu US$ 5 milhões no ano passado pelo empreendimento. O projeto foi aprovado após autoridades do governo vietnamita participarem do processo de formalização, em um contexto no qual o país também buscava alívio tarifário junto aos Estados Unidos.

Embora seja difícil estabelecer relação direta entre decisões de política externa e ganhos empresariais, o cruzamento entre receitas privadas, decisões regulatórias e negociações diplomáticas mantém sob escrutínio a atuação do presidente. O relatório federal reforça a dimensão inédita da presença de negócios cripto no centro da fortuna de Trump durante seu mandato.