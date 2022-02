Mesmo sem compromisso oficial, Carlos Bolsonaro acompanha o pai em viagem a Moscou, onde aproveita para passear

Vereador foi visto sem máscara saindo de um carro no passeio que Jair Bolsonaro fez em Moscou, mesmo com sessões marcadas na Câmara Municipal do Rio edit

247 - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) aproveitou a viagem do pai, Jair Bolsonaro, à Rússia, para passear. O parlamentar foi visto saindo de um carro sem máscara no passeio que Bolsonaro fez em Moscou, capital russa. A Câmara Municipal do Rio tem sessões de votação e o vereador também não tem compromisso oficial no exterior. Mesmo assim, Carlos Bolsonaro acompanhou o pai no passeio de pouco mais de uma hora em que Bolsonaro e alguns de seus auxiliares fizeram por salões do Complexo do Kremlin, sede do governo russo.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no site Metropoles, aliados do vereador afirmaram que a viagem à Rússia não o impede de participar das votações na Câmara, porque as sessões podem ocorrer de forma remota ou presencial.

Nesta terça, estão na pauta de votações da Câmara do Rio dois vetos do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), a projetos de lei aprovados pela Casa. Um deles é o veto à proposta que determina a divulgação na internet de todos os pagamentos feitos pela Prefeitura em ordem cronológica.

O governo russo havia pedido a Bolsonaro para que reduzisse o tamanho de sua comitiva, a fim de reduzir o risco de infecção por Covid-19. Alguns ministros que viajariam com o presidente foram cortados, e a comitiva passou a ter foco na ala militar. Apesar disso, Carlos Bolsonaro, mesmo sem qualquer compromisso oficial ou função de política externa, foi mantido no grupo.

Tensões

Bolsonaro desembarcou na Rússia usando uma máscara contra o coronavírus, apesar de não ter adotado este procedimento em vários eventos no Brasil.

A viagem ocorre em um contexto de tensão entre as principais economias mundiais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia, o que, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi uma tentativa do governo russo de invadir a Ucrânia.

A Rússia argumenta que o leste europeu é área de influência do país e quer barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos. Nos últimos dias, o presidente norte-americano ordenou a ida de tropas dos EUA para países aliados próximos da Ucrânia.

