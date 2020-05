Mulher de policial acusado de matar George Floyd pede divórcio

De acordo com o escritório de advocacia responsável pela defesa da esposa do policial Derek Chauvin, acusada de matar o cidadão negro George Floyd, "ela está devastada pela morte do sr. Floyd e sua mais profunda empatia está com a família dele, com seus entes queridos e com todos que estão de luto com essa tragédia" edit

247 - A mulher do policial Derek Chauvin, acusado de asfixiar e matar o cidadão negro George Floyd, pediu divórcio do marido, comunicaram os advogados dela na noite de sexta-feira (29). De acordo com a nota do escritório de advocacia, Kellie Chauvin está "devastada" com a morte de Floyd.

"Esta noite, eu falei com Kellie Chauvin e a família dela. Ela está devastada pela morte do sr. Floyd e sua mais profunda empatia está com a família dele, com seus entes queridos e com todos que estão de luto com essa tragédia. Ela entrou com um pedido de dissolução de seu casamento com Derek Chauvin", diz o texto divulgado pelo escritório.

A morte motivou dezenas de protestos esta semana no Estados Unidos. Floyd foi acusado de ter tentado passar notas falsas em uma loja de esquina.

