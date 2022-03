Operação na Ucrânia está indo como planejado, diz Putin na TV

Apoie o 247

Reuters e Sputnik - No momento em que a invasão da Ucrânia completa uma semana, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta (3) que os soldados de seu país estão agindo como "heróis de verdade" e "sacrificando as suas vidas". De acordo com ele, a "operação militar especial", eufemismo que usa para se referir à guerra, está indo de acordo com o planejado.

"Tenho orgulho de ser parte de um país multinacional, onde tem mais de 300 grupos étnicos", disse Putin falando sobre o desempenho de soldados da Rússia de várias nacionalidades durante a operação. O presidente russo sublinhou que russos e ucranianos são um povo único: "Nunca vou recusar isso", disse Putin.

Na quarta (2), o Ministério da Defesa russo divulgou que 498 soldados morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. Em comentários transmitidos pela televisão, Putin prometeu ajudar as famílias dos soldados mortos em combate e afirmou que os feridos receberão uma compensação.

Putin destacou que os militares da Rússia garantiram corredor humanitário, assim como transporte para que a população civil possa sair, mas nacionalistas impedem que isso aconteça. Enquanto isso, nacionalistas na Ucrânia e mercenários estrangeiros, incluindo do Oriente Médio, usam população civil como escudo humano.

Além disso, eles já fizeram reféns centenas de estudantes. Centenas de estrangeiros tentam deixar a zona de combate, mas são mantidos reféns, lhes sugerem ir através da cidade de Lvov. Em vez de tirar equipamento bélico de longe da população civil, nacionalistas enviam armamento adicional. "Já falei que tem fotos de como eles instalam equipamento bélico em distritos civis".

