Zelenski pede ajuda internacional e diz que se Ucrânia cair, Rússia seguirá 'até o Muro de Berlim'

247 - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quinta-feira (3) que a Rússia atacaria países bálticos e seguiria em direção ao "Muro de Berlim", na Alemanha, caso derrote as forças ucranianas.

Para Zelenski, o presidente russo, Vladimir Putin, tenta reconstruir a esfera de influência da União Soviética na Europa. "Se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida [os países atacados] serão Letônia, Lituânia, Estônia etc. [...] até o Muro de Berlim. Acreditem em mim", disse Zelenski.

Zelenski também pediu aos países do Ocidente que aumentem o apoio e enviem aeronaves militares para que a Ucrânia consiga "fechar o céu" do país e se disse disposto a conversar diretamente com Putin sobre a guerra.

