Trump declara que movimento antirracista quer “apagar a história dos EUA”

247 - Nos Estados Unidos, as manifestações antirracistas conseguiram remover um símbolo racista da bandeira do estado de Mississipi, além de derrubar estátuas de líderes confederados. Donald Trump, que aparece atrás do concorrente Joe Biden nas pesquisas mais recentes de intenções de votos, disse que os movimentos são promovidos por "multidões raivosas", alertando milhares de apoiadores aglomerados em comício no Monte Rushmore, em Keystone, no estado do Dakota do Sul, de que os integrantes dos protestos estavam tentando apagar a história do país. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Trump ainda afirmou que as manifestações sobre a desigualdade racial na sociedade americana poderiam ameaçar os “fundamentos” do sistema político dos EUA, acrescenta a reportagem.

"Não se enganem, esta revolução cultural de esquerda foi projetada para derrubar a revolução americana", disse Trump.

"Nossos filhos são ensinados na escola a odiar seu próprio país", acrescentou.

