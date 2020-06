Partido Democrata quer retirar estátua e homenagens ao ator John Wayne de Orange (EUA)

247 - Integrantes do Partido Democrata e lideranças do condado de Orange, no sul da Califórnia, estão articulando as autoridades locais para a retirada da estátua do ex-ator John Wayne e a mudança de nome do aeroporto que tem seu nome. Os motivos são as declarações racistas que Wayne deu quando estava vivo.

Em entrevista à Playboy, em 1971, o ator disse acreditar na superioridade dos brancos. Na época, a segregação racial, que perdurou até a década de 1960, já tinha sido abolida.

"Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados a um ponto de responsabilidade. Não acredito em dar autoridade e posições de liderança e julgamento a pessoas irresponsáveis."

Ele também afirmou que não se sentia "culpado pelo fato de cinco ou dez gerações atrás essas pessoas serem escravas.".

As lideranças de Orange pedem ao Conselho de Supervisores do Condado de Orange que o “John Wayne Airport” se chame “Orange County Airport”. John Wayne morreu em 11 de junho de 1979 e era morador da cidade.

