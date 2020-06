Após protestos antirracistas, Mississipi vai retirar símbolo escravagista de bandeira

Projeto foi aprovado na Câmara de Representantes por 91 votos contra 23, além de passar no Senado local por 37 a 14 ainda no mesmo dia edit

247 - Após semanas de protestos antirracistas nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes de Mississipi aprovou neste domingo (28), por 91 votos contra 23, a retirada do símbolo confederado da bandeira do estado. O projeto foi apresentado no Senado local, que o aprovou por 37 votos a 14 no mesmo dia. A informação é do jornal O Globo.

O projeto aguarda para ser ratificado por um referendo no mês de novembro. O senador democrata John Horhn disse que a iniciativa não resolveria os efeitos do passado racista, “no entanto, é um grande passo no caminho que estamos dando para reconhecer a humanidade e a autoestima que Deus nos deu”, destacou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.