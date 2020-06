Popularidade de Trump derrete nos EUA após protestos antirracistas

Cerca de 70% dos americanos estão do lado dos manifestantes antirracistas. Uma pesquisa divulgada pela CBS News revelou que somente 32% dos estadunidenses aprovam as medidas adotadas por Trump para conter as manifestações edit

247 - A popularidade de Donald Trump, dentro dos Estados Unidos, está caindo consideravelmente em meio aos protestos antirracistas realizados como resposta à morte de Georg Floyd, homem negro de 46 anos que foi vítima da violência policial no país. A informação é do portal G1.

O principal fator de perda de popularidade de Trump tem sido a retórica agressiva da lei e da ordem. Ele perdeu uma parcela considerável de apoio partidário dos republicanos quando decidiu ameaçar mandar tropas para conter os atos antirracistas. A cada dia que passa, engrossam as manifestações pacíficas que acontecem em mais de cem cidades dos EUA. O candidato à reeleição na américa-do-norte está isolado e tem apenas 5 meses para se recuperar, acrescenta a reportagem.

Trump também se distanciou de seu secretário de Defesa, Mark Esper. Após tentar posar com uma bíblia em frente a uma igreja incendiada, o republicano foi repudiado por diversas lideranças religiosas dos EUA.

No momento, cerca de 70% dos americanos estão do lado dos manifestantes. Uma pesquisa divulgada pela CBS News revelou que somente 32% dos estadunidenses aprovam as medidas adotadas por Trump para conter as manifestações. O candidato dos democratas para as eleições presidenciais, Joe Biden, ampliou sua vantagem para oito pontos percentuais sobre Trump, de acordo com o Real Clear Politics.

