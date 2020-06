Derrubada de estátuas pode ser indício de uma revolução

Leonardo Sobreira, 247 - Em meio às manifestações que vêm ocorrendo ao redor do mundo, a legitimidade de monumentos que homenageiam, por exemplo, traficantes de escravos, ditadores e generais está sendo fortemente questionada.

Em Bristol , no Reino Unido, uma estátua de Edward Colston, traficante de escravos do século XVII, foi derrubada, pintada de vermelho e despejada em rio. Na Bélgica , ativistas estão demandando que estátuas em homenagem ao Rei Leopoldo II, responsável pelo genocídio no Congo, sejam derrubadas. Nos EUA , o governador da Virgínia prometeu a remoção de uma estátua em homenagem a Robert E. Lee, soldado Confederado.

“As pessoas vêm derrubando estátuas desde a construção das primeiras efígies dos famosos,” diz o colunista do Guardian , Jonathan Jones. Ele continua: “Os iconoclastas do movimento Black Live Matters estão apenas fazendo o que era costumeiro na Roma Antiga. Quando Sejano, o capanga cruel do Imperador Tibério, finalmente caiu, também caíram suas estátuas.”



Assim, a remoção de monumentos públicos se dá em momentos de mudança histórica, na qual uma realidade substitui a outra. A alemanha pós-Nazismo, países do leste Europeu pós-comunismo, e a Espanha pós-Franco são os exemplos mais emblemáticos deste processo. Simbolicamente, momentos como estes marcam o fim de uma era e o início de uma catarse popular.

Como disse Malcolm X , “a revolução gera reviravoltas e destrói tudo que entra no seu caminho.”

Para o historiador David Olusoga , por exemplo, “a derrubada da estátua de Edward Colton não é um ataque contra a história. É a história em si. É um desses momentos históricos raros cuja chegada significa que as coisas nunca mais retornarão ao que eram antes.”



Os protestos que se espalham ao redor do mundo visam justamente isso: uma transformação catártica da sociedade atual para muito longe da era na qual era aceitável se homenagear ícones que representam o racismo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.