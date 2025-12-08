Capitalismo superindustrial: o novo livro de Haddad

247 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lança nesta semana seu novo livro, Capitalismo Superindustrial (editora Zahar). A pré-venda começa na quinta-feira (11), e o lançamento oficial está previsto para fevereiro de 2026. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A obra reúne, revisa e amplia os estudos de mestrado e doutorado realizados por Haddad entre as décadas de 1980 e 1990, reconstruindo parte importante de sua formação intelectual. O livro busca conectar debates históricos com dilemas contemporâneos do capitalismo global.

No texto de apresentação, o crítico literário Roberto Schwarz destaca o eixo central da investigação conduzida por Haddad. Ele ressalta questões que percorrem a pesquisa e organizam a narrativa do ministro.

“Como indica o nome, o capitalismo é uma sociedade de classes. Quais são elas? Elas mudam e se recombinam ao longo da história?”, escreve Schwarz ao introduzir os temas que estruturam a obra.

A coluna lembra ainda que o livro faz parte de um esforço editorial de ampliar discussões sobre economia política, desenvolvimento e desigualdade — temas que Haddad vem abordando tanto em sua trajetória acadêmica quanto na gestão pública.