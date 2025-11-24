20 de Novembro: É preciso lutar contra o racismo que dói, mata, humilha e destrói milhões

Por Antonio do Carmo para o 247 (*) - O Dia 20 de Novembro é um marco. É um marco dizendo a esse gigante país, que ainda temos milhões de negros, em todos os cantos de nossa terra, em todas as classes sociais, que sofrem em suas vidas, de uma forma ou de outra, em um lugar ou outro, o condenável costume da discriminação racial, do racismo, que afeta diariamente mlhões de negros nesse grande Brasil.

Não quero falar de conceitos, frases complicadas, que está muito na moda hoje em dia.

Quero falar que milhões de negros, não têm as mesmas oportunidades que os brancos em nossa terra.

Quero falar, que as polícias, ao nos ver, pressupõem que somos ladrões, assassinos, em potencial, e nos abordam assim e muitas vezes até nos matam.

Quero falar que tenho um sonho. De um dia ver, como postura permanente, que os milhões de policiais, sejam militares, civil, rodoviários, federais, tomarão cursos permanentes, nas suas escolas de formação e reciclagem, de que negro é ser humano, é lindo, é honesto, é trabalhador, é estudante, é empresário, é dona de casa, como outro brasileiro qualquer.

Quero falar que os professores da rede pública não ensinam, em sua maioria, os milhões de jovens negros em sua maioria, e pobres, da mesma forma que ensinam os alunos das escolas particulares. Negligenciam o ensino, os acusam permanentemente de “não quererem nada”, etc.

Quero falar que tenho um sonho. De um dia ver as APLBs, não tratarem somente de salários e “melhores condições de ensino” e realizarem quantos encontros e reuniões sejam necessários, para formar a cabeça dos professores, de que o aluno de escola pública precisa receber um ensino de qualidade, no mesmo nível que ensinam nas escolas particulares.

Quero falar que tenho um sonho. Que os órgãos públicos que queiram ajudar de verdade, junto com o movimento negro, façam uma permanente campanha nacional, estadual, de combate ao racismo que mata, destrói vidas, usando todos os meios à disposição. Televisões, rádios, redes sociais, out doors, por agências publicitárias.

O ano todo, para trabalhar a consciência coletiva da sociedade, como o Olodum fez brilhantemente, décadas atrás.

Este é o meu sonho. Também quero um dia ver que os negros são promovidos, nos seus locais de trabalho, por competência, junto com os brancos e não serem preteridos pela cor. Nem ter salários menores pela mesma função.

E também um dia, ao entrarmos em restaurantes ricos, e shoppings, não sejamos vistos como suspeitos.

Viva o 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra!

(*) 1º presidente, da UNEGRO (União de Negros pela Igualdade) na década de 1980