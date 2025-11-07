"Derrotado, império pode voltar seu ressentimento contra o Sul Global e a Venezuela é um alvo imediato", diz Pepe Escobar

247 – Em novo comentário publicado em seu programa Pepe Café, no vídeo Rússia-China e Sul Global estão prontos para encarar o Império do Caos?, o analista geopolítico Pepe Escobar afirmou que o império liderado pelos Estados Unidos enfrenta uma “derrota estratégica” diante da Rússia e da China e, por isso, pode reagir de forma descontrolada contra nações do Sul Global.

O jornalista destacou que a Venezuela surge como um dos principais alvos dessa nova ofensiva imperial, movida por ressentimento e pela obsessão com o petróleo.

Segundo Escobar, “a administração Trump 2.0 está no caminho de perpetrar algo em termos de lei internacional absolutamente demencial”. Ele afirma que Washington busca “encontrar subterfúgios legais para enquadrar o presidente Nicolás Maduro como um narcoterrorista” e, assim, justificar uma agressão militar. Entre as opções cogitadas, estariam bombardeios a infraestruturas militares, operações de comandos especiais e a tomada de campos petrolíferos venezuelanos.

Herança de Cheney e o novo ciclo de guerras

Pepe Escobar relacionou o atual cenário com a era de Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2009, a quem chamou de “criminoso de guerra” e “verdadeiro líder do império” durante o governo George W. Bush. Segundo ele, a invasão do Iraque em 2003 e a chamada “guerra ao terror” foram movidas pela mesma lógica de saque e dominação que hoje orienta Donald Trump.

“Trump em 2025, em relação à Venezuela, está na sua cabeça organizando um ataque da mesma maneira que Dick Cheney, no início de 2001, organizou o ataque à destruição do Iraque”, afirmou.

O século da Eurásia

Para Escobar, os Estados Unidos vivem um declínio irreversível. “Vinte e quatro anos depois, não vai ser o novo século americano — é o século da Ásia, da Eurásia, e o século onde as duas grandes potências são Rússia e China”, disse. Ele ressaltou que, diante desse cenário, Washington tenta compensar sua perda de hegemonia com guerras e desestabilizações, inclusive na África, no Oriente Médio e no Caribe.

O analista concluiu sua reflexão com um alerta: “O império está completamente fora de controle e disposto a atacar onde acredita ter uma presa fácil. A pergunta é se o Sul Global está preparado para enfrentar esse império descontrolado”. Assista: