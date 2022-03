Editor cirista da Wikipédia que classificou Brasil 247 como "fonte não confiável", usou site "Todos com Ciro" como referência

Apoie o 247

247 – O ativista digital Rodrigo Padula, que atua como editor da Wikipédia e militante da campanha presidencial de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, usa seu poder na plataforma para promover desinformação e para atacar veículos de comunicação da mídia independente, ferindo o princípio de neutralidade que deve nortear a publicação de conteúdos na plataforma.

Entrevistado por Joaquim de Carvalho, Padula mentiu ao dizer que não teve qualquer atuação na classificação do Brasil 247 como "fonte não confiável". A discussão pública sobre o caso , que fica registrada na própria Wikipédia, revela que Padula teve atuação decisiva no caso. Ele também mentiu, ao dizer que a decisão foi tomada por consenso. Na verdade, Padula foi contestado por outros editores e acompanhado por alguns usuários que usam pseudônimos na plataforma. Em reportagem publicada nesta quinta-feira 24 de março, o Brasil 247 publicou reportagem demonstrando que a Wikipédia brasileira está sendo capturada por interesses políticos , antes das eleições presidenciais de 2022.

Incluído na lista, o Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe de editores, colunistas e comentaristas formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Hildegard Angel , Cynara Menezes , Marcelo Auler, Gustavo Conde, Milton Blay, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

Um dos principais responsáveis pelo ataque ao 247 na Wikipédia, Rodrigo Padula, está claramente vinculado a uma campanha presidencial: a do pedetista Ciro Gomes. Uma análise básica do seu perfil no Twitter revela que ele se dedica com frequência a retuitar posts de Ciro, de Carlos Lupi, presidente do PDT, de Antônio Neto, presidente do PDT paulista, e de perfis ligados a Ciro. Frequentemente, Padula também dispara mensagens com ataques a adversários de Ciro Gomes, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Bolsonaro e rivais de Ciro, como o ex-juiz Sergio Moro.

Confira, abaixo, seus tweets, a reação de alguns internautas aos ataques que ele fez ontem ao 247 e assista também à entrevista concedida a Joaquim de Carvalho, em que ele mentiu, ao dizer que não participou da decisão da Wikipédia:

No caso do Brasil 247, pelo menos três editores manifestaram algum grau de discordância, mas mesmo assim a página foi para o blacklist sob argumento de "consenso". Por quê?https://t.co/y4nfWhq0VF — Pensar a História (@historia_pensar) March 25, 2022





O cara usou o site “todoscomciro” como fonte para colocar na blacklist outro site acusando de política partidária. Assim, sem nem corar. Complicado, hein. — Felipe Oliveira (@fpcoliveira) March 25, 2022

