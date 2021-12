Ação contra Ciro é reestreia do lavajatismo mirando 2022, diz Gleisi

“É dentro da lei que se defende o interesse público, não com espetáculo de mídia", afirma presidenta do PT edit

247 - A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann usou a sua conta no Twitter, nesta quarta-feira (15), para prestar apoio ao pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, alvo, junto com o irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), de uma ação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quarta, no Ceará.

Segundo Hoffmann, a invasão à casa do pedetistas é uma “reestreia do lavajatismo na eleição de 2022”.

“É dentro da lei que se defende o interesse público, não com espetáculo de mídia. Este episódio é a reestreia do lavajatismo na eleição de 22”

Para Hoffmann, mais uma evidência da manipulação da PF para fins políticos.

“Invasão da casa de Ciro Gomes expõe outra vez a manipulação da PF com objetivo político”.

Invasão da casa de Ciro Gomes expõe outra vez a manipulação da PF com objetivo político. É dentro da lei que se defende o interesse público, não com espetáculo de mídia. Este episódio é a reestreia do lavajatismo na eleição de 22 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 15, 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou solidariedade a Ciro Gomes . Ciro, em contrapartida, insulta Lula e depois agradece solidariedade após ser alvo de ação da PF.

