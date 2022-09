Agregador de pesquisas do Estadão aponta vitória de Lula com 52% dos votos válidos

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a disputa com 52% dos votos válidos, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Agregador do Estadão.

De acordo com os dados, Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 6%. A candidata Simone Tebet (MDB) apareceu na quarta posição, com 5%.

Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. O ex-presidente teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

