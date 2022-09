Lula tem 54% no 2º turno; Bolsonaro, 39%, mostra Datafolha

De acordo com os números, o ex-presidente, que lidera todas as pesquisas, manteve o percentual do levantamento anterior edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29) e encomendada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", apontou o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 54% em um eventual segundo turno da eleição contra Jair Bolsonaro (PL), que teve 39%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com os números, Lula manteve o percentual da pesquisa anterior, de 22/09 e Bolsonaro oscilou um ponto para cima.

O levantamento mostrou que o ex-presidente teria 50% dos votos válidos, tendo chances de vencer em primeiro turno.

Foram entrevistadas 6,8 mil pessoas (com 16 anos ou mais), entre 27 e 29 de setembro, em 332 cidades de toda as regiões do país. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09479/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.