"Amazônia é a área mais rica em minerais do mundo. É isso que Musk quer do Brasil", diz Brian Mier

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Brian Mier comentou que os interesses de Elon Musk no Brasil podem ser bem diferentes do que o propagado pelo CEO da Tesla que está no Brasil para um encontro com Bolsonaro nesta sexta-feira (20). Para o jornalista, Musk mira a exploração de reservas naturais, encontradas em terras indígenas.

“Ele vai negociar acesso a minerais dentro das reservas indígenas com uma campanha de relações públicas se promovendo como o salvador da Amazônia.

O jornalista lembrou que no mundo, as empresas que mais poluem pagam mais para projetos sociais de meio ambiente como forma de propaganda.

Articulado pelo ministro de Comunicação, Faria Lima, o principal foco do encontro entre o homem mais rico do mundo e Bolsonaro é a Amazônia, sob a justificativa de apresentar seus planos para conectar as escolas rurais com banda larga e também de sistemas de monitoramento da Amazônia.

Musk também deve apresentar o projeto para a instalação de uma fábrica da Tesla no Brasil , um sonho antigo de Bolsonaro.

