Bebianno diz que aliado de Bolsonaro tentou sequestrar Lauro Jardim, do Globo

O ex-ministro Gustavo Bebianno, hoje desafeto político de Jair Bolsonaro, revelou em entrevista que um aliado do presidente tentou sequestrar o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, e fez ameaças a outros profissionais do veículo. "O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas", disse ele edit

247 - O ex-ministro Gustavo Bebianno, que deixou o governo de Jair Bolsonaro como desafeto político do capitão e disparando denúncias da campanha e do círculo do presidente, revelou nesta sexta-feira 20 que um aliado de Bolsonaro tentou sequestrar o jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, Bebianno, sem dar mais detalhes sobre os casos, afirmou ainda que a pessoa em questão, que é próxima a Bolsonaro e não teve a identidade revelada, já fez ameaças a jornalistas de diversos veículos, incluindo a suposta tentativa de sequestro.

"O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado", disse.

"O assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico do jornal O Globo, e essa pessoa foi notificada inclusive pelo sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas a outra jornalista do jornal O Globo. São essas as pessoas que estão ao redor do presidente", completou.

Na mesma entrevista, Bebianno disse que Bolsonaro tem “traços de um psicopata” e afirma que se sente “vulnerável e sob risco constante” por ter se tornado seu adversário político. Já em outra entrevista, ao portal UOL, anunciou que irá processar cível e criminalmente o atual presidente.