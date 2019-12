Bebianno diz que vai processar criminalmente Bolsonaro

O motivo seria uma entrevista em que Jair Bolsonaro disse acreditar que uma pessoa de seu staff de campanha estaria envolvida no atentado à faca que sofreu em setembro de 2018 edit

247 - Ex-ministro do governo Bolsonaro e hoje seu desafeto, Gustavo Bebianno afirmou nesta sexta-feira 20 que irá processar cível e criminalmente o presidente.

O motivo seria uma entrevista à Veja em que Bolsonaro disse acreditar que uma pessoa de seu staff de campanha estaria envolvida no atentado à faca que sofreu em setembro de 2018.

“Se acha que tenho medo dele e da relação que tem com as milícias do Rio de Janeiro, está muito enganado”, disse hoje Bebianno, em entrevista ao portal Uol.

Na entrevista, Bolsonaro não citou Bebianno nominalmente. Segundo a Veja, porém, ele teria fornecido “detalhes que apontam para um ex-ministro”. Bebianno, que foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial de Bolsonaro, afirma que a acusação é “ridícula”.