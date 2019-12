Bebianno diz que Bolsonaro é psicopata e que se sente ameaçado

247 - Ex-ministro do governo Bolsonaro, Gustavo Bebianno declarou em entrevista à Jovem Pan, nesta sexta-feira 20, que o presidente tem “traços de um psicopata” e revelou se sentir “vulnerável e sob risco constante” após ter se tornado seu adversário político.

“Ele demonstra traços de um psicopata”, disse. Bebianno também disse que Bolsonaro “é uma pessoa muito ciumenta também. Muito possessiva”. “Ele trata as pessoas como se fossem capachos dele”, afirmou.

Perguntado se sentia ameaçado, respondeu: “[Bolsonaro] Tem muitos laços com policiais no Rio de Janeiro, policiais bons e ruins. Eu me sinto, sim, vulnerável e sob risco constante”. Em seguida, completou: “Se o presidente acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado”.

Em outra entrevista, ao portal UOL, Bebianno anunciou que processará Bolsonaro cível e criminalmente.