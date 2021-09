Cúpulas definem União Brasil como nome da fusão entre DEM e PSL

Apoie o 247

247 - Em reunião em Brasília, as cúpulas do PSL e do Democratas definiram União Brasil como o nome do partido que surgirá da fusão entre os dois. O número da nova sigla será 44. A informação é do jornalista Lauro Jardim, no Globo.

A previsão é de que a convenção que sacramentará a união entre PSL e DEM ocorra em 6 de outubro ou 20 de outubro. Lideranças do PSL bateram o martelo nesta terça-feira (28).

O União Brasil será presidido pelo deputado Luciano Bivar (PSL-PE) e terá o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), como secretário-geral. "Haverá baixas entre os parlamentares bolsonaristas, como o próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que formalizarão a saída do PSL para não fazerem parte do novo partido assim que a fusão estiver próxima de ocorrer. Analistas acreditam que um total de 25 deputados federais deixará a sigla", escreve a Fórum.

