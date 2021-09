Datafolha: 59% dizem que não votariam em Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A nova pesquisa Datafolha apontou que a rejeição a Jair Bolsonaro na eleição de 2022 continua em alta, pois 59% dos eleitores não votariam de forma alguma nele, o maior índice entre todos os nomes colocados na corrida eleitoral.

Na pesquisa anterior, de julho, Bolsonaro tinha os mesmos 59% de rejeição. As estatísticas foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a pesquisa, os dois nomes em quem o brasileiro afirmou não votar na sequência são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 38%, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 37%.

Em seguida apareceram o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com rejeição de 30%, ante 31% há dois meses.

Foram entrevistados 3.667 eleitores em 190 cidades nos dias 13 a 15 de setembro, em um levantamento presencial que registra margem de erro de dois pontos percentuais.

Lula lidera

A pesquisa mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 44% da preferência do eleitorado. Em segundo lugar ficou Bolsonaro, com 26%.

Na simulação de segundo turno, o petista obteve mais de 20 pontos percentuais em relação a Bolsonaro.

