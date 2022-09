Datafolha: Lula mantém vantagem no Sudeste e no Nordeste, os dois maiores colégios regionais do Brasil

Segundo a pesquisa, Lula teve 43% dos votos no Sudeste, diferença de oito pontos para Jair Bolsonaro. No Nordeste, o ex-presidente ganha com mais de 40 pontos de vantagem edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, apontou o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 43% dos votos no Sudeste, maior colégio regional do País. Jair Bolsonaro teve 35% entre os eleitores da região.

De acordo com a pesquisa, Lula manteve ampla vantagem para Bolsonaro no Nordeste, segundo maior colégio regional. O petista conseguiu mais de 40 pontos de vantagem (63% a 22%).

O levantamento mostrou que Lula teria 50% dos votos válidos e, em um segundo turno, teria quase 15 pontos de vantagem para o candidato do PL.

Bolsonaro teve rejeição de Bolsonaro de 52%.

No Datafolha, há empate na margem de erro entre Lula e Bolsonaro nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte.

