“Democracia para sempre”, diz Lula, em seu histórico discurso de posse

247 - Em seu histórico discurso de posse como presidente da República , Lula (PT) afirmou que "responderá com amor" o ódio de seus adversários "inspirados no fascismo" e que reagirá com a força da Lei ao terror e à violência. "Democracia para sempre", bradou o novo chefe do Executivo brasileiro.

"Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a Nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal", declarou Lula.

"O mandato que recebemos, frente a adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio, responderemos com amor. À mentira, com verdade. Ao terror e à violência, responderemos com a Lei e suas mais duras consequências", acrescentou o presidente.

"Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!"

