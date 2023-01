Lula toma posse no Congresso Nacional e está de volta à Presidência da República

Cerimônia conta com Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Rosa Weber, Augusto Aras e Luciano Bivar edit

247 - Após desfilar em carro aberto rumo ao Congresso Nacional , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao plenário da Câmara dos Deputados e assinou o termo de posse, tornando-se oficialmente presidente da República Federativa do Brasil.

A cerimônia conta com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a presidente do STF, ministra Rosa Weber, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o primeiro-secretário da Câmara, Luciano Bivar (União Brasil).

O termo de posse foi lido por Luciano Bivar. Em seguida, entre as 15h11 e 15h12, Lula assinou o documento, tornando-se o chefe do Executivo brasileiro pelos próximos quatro anos. O restante da mesa também ratificou o documento na sequência, incluindo Alckmin, empossado vice-presidente da República.

