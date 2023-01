Posse: Lula desfila em carro aberto na Esplanada diante de milhares de apoiadores

Acompanhado da primeira-dama, Janja, do vice-presidente e sua esposa, Geraldo Alckmin e dona Lu, Lula inicia no Senado o rito de posse na Presidência da República edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) desfilou em carro aberto no início da tarde deste domingo (1) rumo ao Senado Federal, para iniciar o rito de posse na Presidência da Rrpública.

Acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente e sua esposa, Geraldo Alckmin e dona Lu, Lula foi até o Senado a bordo do Rolls-Royce conversível.

Milhares de apoiadores estão em Brasília e acompanham a posse do petista. A expectativa mais alta é pela subida de Lula na rampa do Palácio do Planalto e, claro, pelo discurso do novo presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.