Depois de Freixo, Dino também deve ir para o PSB

247 - O jornalista Ancelmo Gois revelou, em sua coluna no jornal O Globo publicada nesta sexta-feira (11), que o governador do Maranhão, Flávio Dino, (PCdoB-MA), está acertando os últimos detalhes para oficializar sua filiação no PSB, seguindo os passos do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que anunciou nesta quinta-feira (10) que irá se filiar à legenda.

“Um dos cenários desenhados é o de lançar Dino como eventual candidato a presidente da República pelo partido, enquanto Freixo vai concorrer ao cargo de governador do Rio de Janeiro’, relatou Ancelmo.

O jornalista ainda informou que Flávio Dino estaria em negociações para levar outros políticos do PCdoB para o PSB.

Nesta quinta-feira (10), Freixo se reuniu no Rio com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com os deputados federais Alessandro Molon (PSB) e Jandira Feghali (PCdoB). O PT vem acenando com um apoio a Freixo ao governo, abrindo mão de candidatura própria no estado. Na reunião, Lula defendeu uma frente ampla para as eleições estaduais e, principalmente, federal.

Freixo entregou nesta semana sua carta de desfiliação do PSOL.

