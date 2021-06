Dino detona Bolsonaro após ideia de abolir a máscara: “o barco está afundando e o capitão manda tirar o colete”

Governador do Maranhão comparou Jair Bolsonaro com um capitão de um navio que orienta os passageiros tirarem seus coletes em um naufrágio edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), comparou nesta sexta-feira (10) Jair Bolsonaro com um capitão de um navio que orienta os passageiros tirarem seus coletes em um naufrágio.

“O barco afundou no meio do oceano. Você está com colete salva-vidas. O comandante diz que tem um “parecer” orientando a que todos tirem o colete. Alguém obedeceria ?

“Parecer” não é maior do que o bom senso. E nem do que as leis.

USAR MÁSCARAS salva a sua vida e a do próximo”, disse Dino.

Em discurso no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro deu mais uma prova de seu negacionismo e afirmou ter ordenado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que edite um parecer que desobrigue o uso de máscara de proteção contra o coronavírus por brasileiros já vacinados. A portaria, segundo Bolsonaro, se estenderá àqueles que já tenham sido contaminados pelo coronavírus, mesmo com a possibilidade de reinfecção.

A medida contraria as recomendações de autoridades sanitárias, que pedem a manutenção das práticas de prevenção à Covid-19 mesmo após a vacinação. Isto porque mesmo os imunizados não têm proteção 100% garantida contra a doença e ainda sim podem transmitir o vírus a outras pessoas que por ventura não tenham sido vacinadas.

