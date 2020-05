Eduardo Bolsonaro diz que Moro era um espião dentro do governo

Em publicação no Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também disse que o depoimento de Moro foi feito com "delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro" edit

247 - O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atacou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, em publicação no Twitter neste domingo, 3 de maio. O ex-ministro saiu do governo Bolsonaro denunciando crimes do presidente, como a tentativa de interferir na Polícia Federal para que aliados do presidente não fossem pegos por investigações.

Segundo Eduardo, o depoimento de 8 horas de Moro à PF - feito neste sábado, 2, para denunciar os crimes do governante - foi uma tentativa, junto com “delegados amigos”, “para ver se acham algo contra Bolsonaro”. “Moro não era ministro, era espião”, concluiu.

Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro.



Moro não era ministro, era espião. May 3, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.