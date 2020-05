Moro detalha à PF acusações contra Bolsonaro em depoimento de 8 horas

O ex-ministro Sergio Moro concluiu o depoimento à Polícia Federal em Curitiba na noite deste sábado (2). Por oito horas, Moro falou sobre o inquérito que apura as acusações de que Jair Bolsonaro tentou interferir na PF para ter acesso a investigações edit

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro concluiu por volta de 23h deste sábado (2) o seu depoimento no inquérito que investiga as acusações de que Jair Bolsonaro tentou interferir indevidamente no comando da Polícia Federal.

O depoimento, que durou 8 horas, foi tomado no prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no mesmo local onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou 580 dias como preso político.

Por volta de 21h, um entregador de pizza chegou à superintendência da PF em Curitiba, a pedido dos delegados

Além de reiterar as acusações feitas ao sair do governo, Moro disse que apresentaria novas provas do que havia afirmado sobre a tentativa de ingerência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.